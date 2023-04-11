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Заседание СМИД СНГ состоится 14 апреля в Самарканде

Заседание СМИД СНГ состоится 14 апреля в Самарканде 14 апреля в Самарканде состоится заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств ( СНГ)
В регионе
11 апреля 2023 г. 15:44
Заседание СМИД СНГ состоится 14 апреля в Самарканде

14 апреля в Самарканде состоится заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает Report, об этом говорится на сайте Исполнительного комитета СНГ.

На заседании ожидается участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества.

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