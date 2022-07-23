В Самарканде открылся VI Международный конгресс Всемирного общества

Сегодня в Самарканде, Узбекистан открылся VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".

Сегодня в Самарканде открылся VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".

Как сообщает командированный в Самарканд сотрудник Report, на открытии конгресса с приветствием к участникам обратился в видеоформате министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Целью мероприятия является консолидация международного научного сообщества, изучающего культуру Центральной Азии, презентация работы Всемирного Общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана за прошедший год работы, разработка новых направлений международной деятельности.

В работе Конгресса принимают участие свыше 250 ученых-востоковедов с мировыми именами. В их числе - 33 директора организаций, 6 представителей международных организаций, 7 президентов учреждений, 13 академиков, 22 профессора, 18 докторов наук, 6 кандидатов наук.

Центральным событием Конгресса станет презентация 10 новых книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" (51-60 том) как результата непрерывного, сложнейшего труда ученых, посвятивших свою жизнь изучению культурного достояния Узбекистана.

В ходе VI Международного Конгресса также состоится церемония вручения сертификатов на получение книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" посольствам зарубежных государств в Узбекистане.

Насыщенной и содержательной станет научная часть VI Конгресса Всемирного общества. Запланировано проведение международной научной конференции "Культурное наследие Узбекистана в фокусе современной науки", круглых столов "Наследие, объединяющее народы: Центральная Азия и Азербайджан", "Новые направления деятельности Всемирного общества: планы и перспективы", "Национальные музеи и коллекции в фокусе внимания Всемирного общества".