В Самаре четыре человека, включая троих несовершеннолетних, погибли в ДТП

Арендованный автомобиль врезался в припаркованный автобус в российском городе Самара.

Арендованный автомобиль врезался в припаркованный автобус в российской Самаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Согласно информации, в результате ДТП погибли четыре человека, трое из которых несовершеннолетние.

По предварительным данным, ночью 9 июня водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автобусом Higer.

"Примерно в 04:00 (совпадает с бакинским - ред.) в Красноглинском районе Самары водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).