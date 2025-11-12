В Самаре обвиняемым в покушении на депутата Госдумы РФ запросили до 11 лет

Представитель гособвинения в суде Промышленного района Самары, где начались прения по уголовному делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева, запросил 9,5 года и 11 лет колонии строгого режима для двух обвиняемых и 6,5 года воспитательной колонии для несовершеннолетнего фигуранта.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обвинение просит признать фигурантов виновными и назначить им наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима Мусурову, 11 лет колонии строгого режима - Бохирову, 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии [несовершеннолетнему обвиняемому]", - сообщил собеседник агентства.

Прения продолжатся 28 ноября, когда суд предоставит слово стороне защиты подсудимых. Ожидается, что в заседании также примет участие и выскажет точку зрения пострадавший депутат.

Обвиняемыми по делу проходят Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты из-за недостижения им совершеннолетия.