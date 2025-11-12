Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Самаре обвиняемым в покушении на депутата Госдумы РФ запросили до 11 лет

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 16:37
    В Самаре обвиняемым в покушении на депутата Госдумы РФ запросили до 11 лет

    Представитель гособвинения в суде Промышленного района Самары, где начались прения по уголовному делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева, запросил 9,5 года и 11 лет колонии строгого режима для двух обвиняемых и 6,5 года воспитательной колонии для несовершеннолетнего фигуранта.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

    "Обвинение просит признать фигурантов виновными и назначить им наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима Мусурову, 11 лет колонии строгого режима - Бохирову, 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии [несовершеннолетнему обвиняемому]", - сообщил собеседник агентства.

    Прения продолжатся 28 ноября, когда суд предоставит слово стороне защиты подсудимых. Ожидается, что в заседании также примет участие и выскажет точку зрения пострадавший депутат.

    Обвиняемыми по делу проходят Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты из-за недостижения им совершеннолетия.

    Россия покушение на убийство депутат

    Последние новости

    16:53

    Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    16:37

    В Самаре обвиняемым в покушении на депутата Госдумы РФ запросили до 11 лет

    В регионе
    16:34

    Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс утроится к концу 2025 года

    Инфраструктура
    16:32

    В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человек

    Другие страны
    16:26

    Эрдоган: Начата расшифровка данных черного ящика разбившегося самолета C-130

    Другие страны
    16:15

    ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку

    Финансы
    16:11

    ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнеса

    Финансы
    16:10

    Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами

    Бизнес
    16:03

    Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году

    В регионе
    Лента новостей