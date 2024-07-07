В Рязанской области РФ пять человек погибли в ДТП

Пять человек, среди которых ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области.

Пять человек, среди которых ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"6 июля в 22:30 на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet Niva и Lada. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один несовершеннолетний - 15-летний пассажир - с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.