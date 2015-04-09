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    В ряде крупных городов Турции выпал снег

    Дороги покрылись льдом

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В турецких городах Стамбуле, Коджаэли, Сакарья и Ялова выпал снег. Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявили в Главном управление метеорологии Турции. 

    Согласно информации управления, снег, который выпал сегодня, продолжится до вечера 10 апреля. При этом снег будет сопровождаться сильным северо-западным ветром. 

    Главное управление метеорологии Турции сделало предупреждение населению в связи с подобными погодными условиями. 

    В прошлой ночью в ряде других городов страны также выпал снег. Ряд автомобильных дорог покрылись льдом. 

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