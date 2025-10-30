В ростовском офисе "Россети-Юг" бывший супруг застрелив жену, покончил с собой
- 30 октября, 2025
- 13:56
В Ростове-на-Дону сегодня в помещении офиса "Россети-Юг" обнаружены тела сотрудников компании - женщины и мужчины - с огнестрельными ранениями.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По предварительным данным, между бывшими супругами произошла ссора на почве тяжелого бракоразводного процесса. Мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в экс-супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося.