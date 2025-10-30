В Ростовской области пресекли подготовку теракта в пенитенциарном учреждении

Силовики пресекли подготовку теракта и захват заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с апреля по июль 2025 года фигурант, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, подготовил план по захвату заложников сотрудников учреждения. Осуществить террористический акт злоумышленник не смог. По данным СК, его противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что подозреваемый ранее был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.