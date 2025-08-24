В Россию не допустили сельхозпродукцию из Армении

О нас

В регионе
24 августа 2025 г. 05:27
Сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из Армении в Россию, была возвращена обратно.

Как сообщает Report, об этом написал депутат парламента Армении Гарник Данелян на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, грузовики с сельхозпродукцией, направлявшиеся в Россию транзитом через Грузию, вернулись обратно в Армению. Водителям якобы сообщили, что отказ в пропуске связан с "фитосанитарными проблемами".

Депутат отметил, что другим грузам, в частности со строительными материалами, также приходится проходить жесткие проверки.

По мнению Данеляна, власти Армении не дали адекватной реакции на происходящее, а сама ситуация носит не только экономический, но и политический характер.

Версия на азербайджанском языке Ermənistandan ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları Rusiyaya buraxılmayıb

