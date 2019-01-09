В Россию из Лаоса вернулись 30 танков Т-34

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Тридцать танков Т-34, переданных Лаосом, вернулись в Россию.

Как передает Report, об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Танки доставили по морю во Владивосток. Далее их по железной дороге отправят в Московскую область. Как отметили в военном ведомстве, "тридцатьчетверки", до недавнего времени стоявшие на вооружении лаосской армии, полностью исправны.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

О возвращении танков в Россию удалось договориться в ходе визита в Лаос в январе 2018 года министра обороны России Сергея Шойгу.