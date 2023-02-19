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В российском регионе пятеро, включая детей, погибли в тяжелом ДТП

В российском регионе пятеро, включая детей, погибли в тяжелом ДТП В Республике Мордовия при столкновении трех автомобилей погибли пять человек, включая четверых детей.
В регионе
19 февраля 2023 г. 23:55
В российском регионе пятеро, включая детей, погибли в тяжелом ДТП

В Республике Мордовия РФ при столкновении трех автомобилей погибли пять человек, включая четверых детей.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, сначала столкнулись Lada Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. По касательной также была задета машина Hyundai Verna. В результате столкновения Lada Largus загорелась, и все возможные пассажиры вышеуказанного автомобиля погибли.

По предварительным данным, за рулем Largus находилась женщина 1986 года рождения, в автомобиле также было четверо пассажиров - несовершеннолетние дети.

По факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают сотрудники полиции и спецслужб.

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