В российском регионе пятеро, включая детей, погибли в тяжелом ДТП

В Республике Мордовия при столкновении трех автомобилей погибли пять человек, включая четверых детей.

В Республике Мордовия РФ при столкновении трех автомобилей погибли пять человек, включая четверых детей.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, сначала столкнулись Lada Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. По касательной также была задета машина Hyundai Verna. В результате столкновения Lada Largus загорелась, и все возможные пассажиры вышеуказанного автомобиля погибли.

По предварительным данным, за рулем Largus находилась женщина 1986 года рождения, в автомобиле также было четверо пассажиров - несовершеннолетние дети.

По факту возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают сотрудники полиции и спецслужб.