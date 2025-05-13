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В российском регионе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В российском регионе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров Режим ЧС объявлен в Республике Бурятия (РФ) в связи с лесными пожарами.
В регионе
13 мая 2025 г. 07:20
В российском регионе объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявлен в Республике Бурятия (РФ) в связи с лесными пожарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"Решением республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 13 мая в регионе действует 22 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах - на общей площади 53 208 га. "Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой и труднодоступной местностью", - отметили в РАЛХ.

За минувшие сутки удалось потушить огонь на 16,6 тыс. га, обнаружено четыре новых возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. "Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем", - отметили в агентстве. На тушении работают 533 человека.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 лесных пожара, причина возникновения более 90% всех возгораний - человеческий фактор.

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