В российском порту "Усть-Луга" возник пожар после атаки дрона

При атаках беспилотников на Ленинградскую область России в ночь на 29 марта возник пожар в порту "Усть-Луга".

Как передает Report, об этом сообщил губернатор облати Александр Дрозденко в телеграм-канале.

По его словам, была объявлена воздушная тревога, есть вероятность "снижения скорости мобильного интернета".

Утром губернатор заявил, что над областью уничтожен 31 беспилотник. Он добавил, что спасатели работают над тушением пожара в порту "Усть-Луга".

Отметим, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 км от границы с Украиной.