В российском порту "Усть-Луга" возник пожар после атаки дрона
В регионе
- 29 марта, 2026
- 10:26
При атаках беспилотников на Ленинградскую область России в ночь на 29 марта возник пожар в порту "Усть-Луга".
Как передает Report, об этом сообщил губернатор облати Александр Дрозденко в телеграм-канале.
По его словам, была объявлена воздушная тревога, есть вероятность "снижения скорости мобильного интернета".
Утром губернатор заявил, что над областью уничтожен 31 беспилотник. Он добавил, что спасатели работают над тушением пожара в порту "Усть-Луга".
Отметим, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 км от границы с Украиной.
Последние новости
08:21