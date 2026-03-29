    В регионе
    • 29 марта, 2026
    • 10:26
    В российском порту Усть-Луга возник пожар после атаки дрона

    При атаках беспилотников на Ленинградскую область России в ночь на 29 марта возник пожар в порту "Усть-Луга".

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор облати Александр Дрозденко в телеграм-канале.

    По его словам, была объявлена воздушная тревога, есть вероятность "снижения скорости мобильного интернета".

    Утром губернатор заявил, что над областью уничтожен 31 беспилотник. Он добавил, что спасатели работают над тушением пожара в порту "Усть-Луга".

    Отметим, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 км от границы с Украиной.

    Ленинградская область Атака беспилотника Порт Усть-Луга

    Последние новости

    10:31

    В Азербайджане за прошедшие сутки задержаны 17 подозреваемых, раскрыто свыше 20 дел

    Происшествия
    10:26

    В российском порту "Усть-Луга" возник пожар после атаки дрона

    В регионе
    10:07

    Тофиг Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFC

    Индивидуальные
    09:48

    Старт Гран-при Японии "Формулы 1" задержали из-за аварии

    Формула 1
    09:37

    Tasnim: При атаке на иранский порт Бендер-пол погибли пять человек

    В регионе
    09:13

    В Дагестане сотни домов оказались под водой из-за проливных дождей

    В регионе
    08:55

    Переговоры в ВТО зашли в тупик из-за разногласий между США и Индией

    Другие страны
    08:47

    Японский военный незаконно проник на территорию посольства Китая в Токио

    Другие страны
    08:21

    В Пентагоне обсуждают ограниченные рейды спецназа и пехоты в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей