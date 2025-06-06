В российском Хабаровске 12 детей пострадали в ДТП с автобусом

Травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей.
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"В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется" - говорится в сообщении.
По информации краевой Госавтоинспекции, пострадали также двое взрослых. Их доставили в медицинское учреждение.
Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело.