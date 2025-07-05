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В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов

В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов В аэропортах Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов РФ отменяются или задерживаются рейсы.
В регионе
5 июля 2025 г. 19:06
В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов

В аэропортах Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов РФ отменяются или задерживаются рейсы.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, только в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, несколько сотен перенесены. Многие пассажиры провели в аэропортах более 9 часов.

Согласно информации, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в аэропорту Шереметьево, где было задержано более 170 рейсов, почти 50 отменено. "Сейчас там столпотворение: прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Людям приходится сидеть и лежать на полу - свободных мест не осталось даже в кафе и бизнес-залах", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Пулково было отменено более 30 рейсов, еще около 100 перенесено. Лишь несколько минут назад аэропорт открыли после приостановки работы из-за очередной угрозы атаки беспилотников. По этой причине один из самолетов, который все же смог вылететь из Шереметьево в Пулково, возвращается обратно в Москву.

По данным Baza, кроме того есть задержки и отмены и в других аэропортах Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

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