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В России завершились испытания вакцины от коронавируса

В России завершились испытания вакцины от коронавируса Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля.
В регионе
12 июля 2020 г. 09:12
В России завершились испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Добровольцы были разделены на две группы - первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.

В свою очередь Тарасов отметил, что добровольцы длительный период находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Ранее пресс-служба минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-un ilk vaksinin sınağı başa çatdı

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