В России за сутки число жертв коронавируса составило 351

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 163, до 5 126 437

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 163, до 5 126 437.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 369, до 4 736 446. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В России зарегистрировали 351 смерть из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 399. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 787 человек.