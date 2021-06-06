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В России за сутки число жертв коронавируса составило 351

В России за сутки число жертв коронавируса составило 351 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 163, до 5 126 437
В регионе
6 июня 2021 г. 12:38
В России за сутки число жертв коронавируса составило 351

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 163, до 5 126 437.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 369, до 4 736 446. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В России зарегистрировали 351 смерть из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 399. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 787 человек.

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Версия на английском языке Russia has over 260,000 active COVID cases
Версия на азербайджанском языке Rusiyada bir gündə təhlükəli virusdan 351 nəfər ölüb

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