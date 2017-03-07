В России запретили "странные" имена

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который запрещает при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначение, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку.

Автор законопроекта приводит в качестве примера мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Мальчик до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.