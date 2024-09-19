В России задержали шесть членов ОПГ, организовавшей незаконный транзит африканцев в ЕС

ФСБ РФ объявила о задержании членов группировки, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза.

ФСБ РФ объявила о задержании членов группировки, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Операция по задержанию была проведена ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией.

Транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в России.

"По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 миллионов рублей [1,1 млн манатов]", - отметили в спецслужбе.

Организатором ОПГ, по версии ФСБ, являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы.

"В настоящее время организатор и пять активных участников указанной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия, им избраны меры пресечения",- сообщили в ФСБ.