В России задержали губернатора, "заказывавшего" убийства бизнесменов

Против губернатора Хабаровского края Российской Федерации Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом сообщает Следственный комитет страны.
Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы.
По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
Фургал задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинения, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Помимо Фургала, задержаны и арестованы уже четыре человека, которых следствие считает активными участниками преступной группы, им предъявлены обвинения.
Как уточняет ведомство, речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. Проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.