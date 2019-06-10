В России задержали группировку за кражу 500 алмазов

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Следственный комитет (СК) России и ФСБ задержали сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко журналистам.

"По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании "Алроса" и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья", - рассказала С.Петренко.

Согласно данным СК, В группировку входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей … 6 июня участники преступной группы были задержаны с поличным", - отметила С.Петренко.

Как отмечает ФСБ, дома у задержанных нашли целый склад драгоценностей: "Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов". Там же нашли наличными более 2 миллионов долларов и 500 тысяч евро, а также "дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".

Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи.