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В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19 Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 065, до 912 823
В регионе
14 августа 2020 г. 11:46
В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 065, до 912 823. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 065 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 313 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что  за сутки в России умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 15 498.

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