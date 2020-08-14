В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 065, до 912 823

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 065, до 912 823.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 065 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 313 (25,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в России умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 15 498.