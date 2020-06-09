​В России за сутки выявили 8 595 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 8 595 случаев заражения конавирусной инфекцией, всего в стране- 485 253.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Также отмечается, что за сутки умер 171 человек с COVID-19, за все время - 6 142.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.