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В России за сутки умерли 374 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 374 пациента с COVID-19 За весь период по России умерло 101 480 человек
В регионе
7 апреля 2021 г. 13:14
В России за сутки умерли 374 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 374 смерти с COVID-19, за все время - 101 480. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 374 смерти... За весь период по России умерло 101 480 человек", - говорится в сообщении.

Также, в России за сутки выявили 8 294 новых случая COVID-19. Это на 34 человека меньше, чем накануне. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 374 человека, выписались после лечения — 9 445. У более чем 12 процентов заразившихся болезнь протекает без симптомов.

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Версия на английском языке Number of active COVID cases in Russia keeps falling

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