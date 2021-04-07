В России за сутки умерли 374 пациента с COVID-19

За весь период по России умерло 101 480 человек

За сутки в России подтверждены 374 смерти с COVID-19, за все время - 101 480. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 374 смерти... За весь период по России умерло 101 480 человек", - говорится в сообщении.

Также, в России за сутки выявили 8 294 новых случая COVID-19. Это на 34 человека меньше, чем накануне. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,18 процента. Умерли за сутки 374 человека, выписались после лечения — 9 445. У более чем 12 процентов заразившихся болезнь протекает без симптомов.