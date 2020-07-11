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В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом За сутки в России скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205
В регионе
11 июля 2020 г. 11:57
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

За сутки в России скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев... За весь период по России умерло 11 205 человек", - говорится в сообщении.

В частности, 42 человека за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 29 - в Москве, 13 - в Красноярском крае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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