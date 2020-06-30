В России за сутки умерли 154 человека с COVID-19

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 6 693 до 647 849. Как передает Report, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 019 (30,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в России умерли 154 человека с COVID-19, за все время - 9 320.

В частности, 35 человек умерли в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 12 - в Подмосковье.