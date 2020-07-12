В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19

За сутки в 84 российских регионах выявили 6 615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

За сутки в 84 российских регионах выявили 6 615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых инфицированных в Москве - 679, Санкт-Петербурге - 293, где умерло соответственно 27 и 20 пациентов.

Общее число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки до 727 162.

Еще 3 615 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Количество выздоровевших достигло 501 061.

За сутки от осложнений скончались 130 человек.