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В России за сутки от коронавируса умерли 296 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 296 человек За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания
В регионе
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24 октября 2020 г. 12:45
В России за сутки от коронавируса умерли 296 человек

Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 521.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

От осложнений COVID-19 умерли еще 296 человек. Из больниц выписали 11 567 человек.

Днем ранее зафиксировали рекордный прирост — количество инфицированных за сутки выросло более чем на 17 тысяч человек.

За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания. Умерли 25 821 человек, выздоровели — 1 130 818. Темп прироста составляет 1,1 процента.

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