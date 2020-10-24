В России за сутки от коронавируса умерли 296 человек

За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания

Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 521.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

От осложнений COVID-19 умерли еще 296 человек. Из больниц выписали 11 567 человек.

Днем ранее зафиксировали рекордный прирост — количество инфицированных за сутки выросло более чем на 17 тысяч человек.

За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания. Умерли 25 821 человек, выздоровели — 1 130 818. Темп прироста составляет 1,1 процента.