В России за сутки от коронавируса скончались 198 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам сегодня в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выписанных за сутки пациентов составило 9 551, всего выписали 463 880 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов в стране за сутки возросло на 198, до 10 494.

Накануне штаб сообщил о 135 умерших.

Всего с начала вспышки нового заболевания в России умерли 1,51% инфицированных.