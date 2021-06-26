В России продолжает расти число заражений коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 665, это максимальный показатель с 21 января этого года

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 665, это максимальный показатель с 21 января этого года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее количество инфицированных увеличилось до 5 430 753.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 347. Всего уже выздоровели 4 943 986 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 619 против 601 днем ранее, это максимум с 24 декабря 2020 года.

Всего, по данным оперштаба, в стране с начала пандемии умерли 132 683 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос с 1,07 до 1,15.