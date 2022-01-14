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В России выявили 783 случая заражения "омикроном"

В России выявили 783 случая заражения "омикроном" Более 780 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировано на территории России, 53% случаев приходится на Москву.
В регионе
14 января 2022 г. 20:56
В России выявили 783 случая заражения омикроном

Более 780 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировано на территории России, 53% случаев приходится на Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения ["омикроном"], из них 53% приходится на Москву, как мы и предполагали, потому что столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел", - сказала Голикова.

В целом количество случаев заражения штаммом "омикрон" в России выросло более чем в два раза с 10 января, добавила Голикова. "С 10 января, за три дня, число заражений штаммом "омикрон" возросло в России в целом в 2,6 раза, в 2,3 раза оно возросло по городу Москве", - уточнила она.

Она не исключила, что омикрон-штамм, вероятно, вытеснит "дельту" в России.

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