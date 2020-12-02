В России впервые за неделю выявили меньше 26 тысяч случаев COVID-19

Темп прироста составляет 1,1%.

Число новых случаев COVID-19 в России меньше 26 тысяч (25 345), общее число заражений возросло до 2 347 401. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 108 (20,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.