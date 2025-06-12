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В России в результате ДТП погибли шесть человек

В России в результате ДТП погибли шесть человек В Иркутской области России произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.
В регионе
12 июня 2025 г. 07:47
В России в результате ДТП погибли шесть человек

В Иркутской области России произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД РФ, авария произошла ночью на 28-м км автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района.

По предварительным данным, легковой автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с самодельным мини-трактором, двигавшимся в попутном направлении. На месте погибли водитель и четыре пассажира мини-трактора. Водитель легковушки скончался в автомобиле скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится расследование.

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