В России в результате ДТП погибли шесть человек

В Иркутской области России произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД РФ, авария произошла ночью на 28-м км автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района.
По предварительным данным, легковой автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с самодельным мини-трактором, двигавшимся в попутном направлении. На месте погибли водитель и четыре пассажира мини-трактора. Водитель легковушки скончался в автомобиле скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится расследование.