​В России в 2018 году коррупция нанесла ущерб в 1 млрд. долларов

В России материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос до 65,7 млрд. рублей (около 1 млрд. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора России Юрия Чайки.

Отмечается, что это на 66% больше по сравнению с 2017 годом.

"Увеличилось число выявленных деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей)", — говорится в докладе.

При этом, как он подчеркнул, работа по минимизации последствий коррупции стала эффективнее, так как удалось добиться добровольного возмещения ущерба на сумму в 46,5 млрд. рублей (711,2 млн. долларов) по сравнению с 26,5 млрд. (405,3 млн. долларов) в 2017 году.