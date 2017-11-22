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    В России утверждена новая разновидность въездной визы

    Категория обыкновенная виза дополнена новой разновидностью – виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Правительство России утвердило новую разновидность визы для въезда в страну — визу в целях получения разрешения на временное проживание. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится на сайте Кабмина России.

    "Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России", — говорится в сообщении.

    Такую визу будет выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

    Отмечается, что такая виза может быть только однократной.

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