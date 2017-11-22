В России утверждена новая разновидность въездной визы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Правительство России утвердило новую разновидность визы для въезда в страну — визу в целях получения разрешения на временное проживание. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится на сайте Кабмина России.

"Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России", — говорится в сообщении.

Такую визу будет выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Отмечается, что такая виза может быть только однократной.