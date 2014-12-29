В России утвержден стандарт "Халал" гостиниц для мусульман

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман России и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин утвердил Стандарт "Халал", регулирующий правила предоставления услуг в гостиницах и других средствах размещения. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета муфтиев РФ.

По сообщению, стандарты были разработаны Международным центром стандартизации и сертификации "Халал" Совета муфтиев России.

"Номера, предоставленные гостям-мусульманам, должны соответствовать нормам Шариата", - говорится в документе. В частности, в каждом номере должно быть направление на Киблу, экземпляр Священного Корана, коврик для намаза, кувшин для омовения. Также стоит отметить, что для гостей, исповедующих Ислам, всегда будет доступно халалное питание, в том числе, во время месяца Рамадан будет возможность совершить ифтар (трапезу-разговение) и сухур (утренний прием пищи).

Гостиницы по стандартам "Халал" будут разделяться не на число "звезд", а на "лун".