В России упал вертолет с туристами

На территории Камчатского края России упал вертолет Ми-8 с туристами.

На территории Камчатского края России упал вертолет Ми-8 с туристами.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро.

По информации собеседника агентства, на борту были 16 человек, восемь из них выжили.

"В 00.50 (мск) поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании Витязь- Аэро в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", - заявили в МЧС России.