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В России упал вертолет с туристами

В России упал вертолет с туристами На территории Камчатского края России упал вертолет Ми-8 с туристами.
В регионе
12 августа 2021 г. 02:42
В России упал вертолет с туристами

На территории Камчатского края России упал вертолет Ми-8 с туристами.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро.

По информации собеседника агентства, на борту были 16 человек, восемь из них выжили.

"В 00.50 (мск) поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании Витязь- Аэро в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", - заявили в МЧС России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada turistlərin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb

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