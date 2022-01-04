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В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину

В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину В поселке Умба Мурманской области погиб считавшийся криминальным авторитетом Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители.
В регионе
4 января 2022 г. 08:37
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину

В поселке Умба Мурманской области погиб считавшийся криминальным авторитетом Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители.

Как передает Report со ссылкой на агентство "СеверПост", обстоятельства убийства Тимченко неизвестны - его обнаружили местные жители, на теле погибшего обнаружены несколько ножевых ранений. Предположительно, инцидент произошел в новогоднюю ночь.

Первое обращение к Владимиру Путину местные жители записали в июне 2020 года, тогда президенту жаловались на двух братьев Тимченко, обложивших местных жителей данью и принуждавших односельчан к работе. Кроме того, авторы видео пожаловались на факты избиений, которые проводили братья Тимченко.

Во втором видео, записанном в июле 2020 года, авторы жаловались на проверяющих из Мурманска, которые не смогли решить эту проблему - одному из авторов, по его словам, после этого лично угрожал брат погибшего, Владимир Тимченко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya sakinlərinin Putinə şikayət etdikləri cinayətkar Murmanskda öldürülüb

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