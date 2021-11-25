В России у десятков школьников выявили пищевое отравление

Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области (Россия) зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области (Россия) зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистами управления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии.