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В России у десятков школьников выявили пищевое отравление

В России у десятков школьников выявили пищевое отравление Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области (Россия) зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.
В регионе
25 ноября 2021 г. 00:54
В России у десятков школьников выявили пищевое отравление

Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области (Россия) зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистами управления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии.

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