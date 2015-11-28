​В России турецкие сериалы окажутся под запретом

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В России предлагается запретить трансляцию турецких сериалов и фильмов по телевидению.

Как передает Report, с таким предложением выступила Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Инициаторы проекта полагают, что без турецкой продукции российское телевидение станет лучше.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что турецкие фильмы насаждают чуждую русскому народу культуру гаремов и демонстрируют мусульманских мужчин в исключительно положительном свете. Для некоторых российских девушек это заканчивается попаданием в турецкие бордели или несчастными браками с турками. К тому же качественный уровень такой продукции остается на низком уровне.

Председатель комиссии Евгений Герасимов также уверен, что без турецких сериалов российское телевидение станет лучше.

"Вообще хороших турецких сериалов я не знаю, тем более нам много белиберды показывают, и если это уберут, то, думаю, телевидение от этого только лучше станет", - отметил Герасимов.

Между тем, как уже сообщалось на "ВикиЛекс", в России собираются вводить и более серьезные санкции.