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В России состоялось открытие зимней эко-школы АМОР

В России состоялось открытие зимней эко-школы АМОР В Тверской области РФ состоялось официальное открытие Зимней Эко-Школы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).
В регионе
9 февраля 2022 г. 12:14
В России состоялось открытие зимней эко-школы АМОР

В Тверской области РФ состоялось официальное открытие Зимней Эко-Школы Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Как передает российское бюро Report, партнерами проекта выступили Фонд имени В.И. Вернадского, Национальный Совет молодежных и детских объединений России и Центр устойчивого развития МГИМО.

Участниками зимней школы являются более 100 молодых людей представляющие различные вузы, экологические, молодежные и волонтерские организации России, такие как Молодая Гвардия, Молодежный Парламент, Инновационный центр Сколково, Волонтеры Подмосковья и т.д.

Панельную сессию открыл Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов, который передал участникам добрые пожелания от руководства АМОР.

Далее перед участниками выступили эксперт ЮНЕСКО в области культуры и образования, заместитель исполнительного директора Фонда имени В. И. Вернадского с докладом на тему "Новые экопроекты. Творчество молодых", а также другие спикеры, которые рассказали о значимости экологических проектов, направленных на сохранение и улучшение качества окружающей среды.

Для участников Школы были организованы мастер-классы и тренинги, где они смогли ознакомиться с экологической терминологией и рассмотреть успешные бизнес-кейсы.

Отметим, что по окончанию трехдневного обучения командам предстоит защитить собственный проект, направленный на решение экологической проблемы.

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