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В России скончались еще пять пациентов с коронавирусом

В России скончались еще пять пациентов с коронавирусом

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Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. У всех пожилых пациентов, скончавшихся от COVID-19, были сопутствующие заболевания. Возраст пациентов - от 61 до 74 лет", - сообщили в штабе.

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