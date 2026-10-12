Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Глава Saudi Aramco предупредил о серьезном дефиците нефти на мировом рынке

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 14:19
    Глава Saudi Aramco предупредил о серьезном дефиците нефти на мировом рынке

    Дефицит нефти на мировом рынке может усилиться, если судоходство через Ормузский пролив не будет полностью восстановлено.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер в ходе Всемирного энергетического конгресса (WPC Energy Congress) в Эр-Рияде.

    По его словам, до полного открытия Ормузского пролива давление на мировую энергетическую отрасль продолжит усиливаться, а резкий рост цен на нефтепродукты дополнительно осложняет ситуацию.

    Нассер отметил, что объем коммерческих запасов нефти в морских хранилищах и на судах значительно ниже 6 млрд баррелей, причем большая их часть недоступна для использования.

    Он добавил, что на восполнение запасов при одновременном удовлетворении текущего спроса может потребоваться до двух лет.

    Saudi Aramco Амин Нассер Ормузский пролив Энергетический кризис Дефицит нефтепродуктов
    Aramco CEO warns 'squeeze on crude oil is serious'
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей