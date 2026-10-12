Глава Saudi Aramco предупредил о серьезном дефиците нефти на мировом рынке

Дефицит нефти на мировом рынке может усилиться, если судоходство через Ормузский пролив не будет полностью восстановлено.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер в ходе Всемирного энергетического конгресса (WPC Energy Congress) в Эр-Рияде.

По его словам, до полного открытия Ормузского пролива давление на мировую энергетическую отрасль продолжит усиливаться, а резкий рост цен на нефтепродукты дополнительно осложняет ситуацию.

Нассер отметил, что объем коммерческих запасов нефти в морских хранилищах и на судах значительно ниже 6 млрд баррелей, причем большая их часть недоступна для использования.

Он добавил, что на восполнение запасов при одновременном удовлетворении текущего спроса может потребоваться до двух лет.