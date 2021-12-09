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В России с начала года более 570 тыс. детей заразились COVID-19

В России с начала года более 570 тыс. детей заразились COVID-19 В России с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей коронавирусом.
В регионе
9 декабря 2021 г. 11:28
В России с начала года более 570 тыс. детей заразились COVID-19

В России с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна занимает 94 место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения, сообщает РИА Новости.

Темпы вакцинации от коронавируса наращиваются, благодаря высокому охвату тестированиями хорошо видно, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в стране.

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Версия на английском языке Over 570,000 children contract COVID in Russia this year

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