В России разрешили выезжать в Грузию на авто

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.

Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.