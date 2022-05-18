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В России разрешили выезжать в Грузию на авто

В России разрешили выезжать в Грузию на авто Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска.
В регионе
18 мая 2022 г. 00:14
В России разрешили выезжать в Грузию на авто

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.

Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.

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