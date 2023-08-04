В России разрешили силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, силовые ведомства (МВД, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых БПЛА в воздухе, воде и на земле. Полномочиями по противодействию дронам также наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Сбивать беспилотники также могут сотрудники ЧОП, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.