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В России разрешили силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники

В России разрешили силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности.
В регионе
4 августа 2023 г. 16:32

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, силовые ведомства (МВД, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний), а также организации ведомственной охраны получают право пресекать движение любых БПЛА в воздухе, воде и на земле. Полномочиями по противодействию дронам также наделяются сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Сбивать беспилотники также могут сотрудники ЧОП, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

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