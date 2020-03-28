​В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, на данный момент задача состоит в выборе из семи прототипов вакцины самых эффективных:

"Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования. С понедельника она уже переходит на площадку Центра микробиологии Министерства обороны, который имеет возможность и имеет квалификацию, и сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что готовую вакцину можно ожидать не ранее, чем через 11 месяцев.