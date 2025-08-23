О нас

В России растет число случаев заражения вариантом коронавируса "Стратус"

Число случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" в РФ растет, на текущий момент их насчитывается 384.
В регионе
23 августа 2025 г. 03:07
В России растет число случаев заражения вариантом коронавируса Стратус

Число случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" в РФ растет, на текущий момент их насчитывается 384.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Роспотребнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - ред.) Анна Попова.

По ее словам, данный геновариант не отличается от остальных в клиническом проявлении симптомов.

"Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и "Стратус" не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того, чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность", - сказала она.

Однако Попова уточнила, что последствия коронавирусной инфекции могут быть разными. Именно поэтому следует соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusun yeni ştammına yoluxma hallarının sayı artıb

Последние новости

