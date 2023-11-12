О нас

В России пять человек сгорели заживо в ДТП

В России пять человек сгорели заживо в ДТП Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Тверской области России.
В регионе
12 ноября 2023 г. 22:15
В России пять человек сгорели заживо в ДТП

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Тверской области России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь на 328-м км трассы М-9, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Ford Focus. По предварительной информации, пять человек погибли, из них двое несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как уточнили в ведомстве, в автомобиле ВАЗ-2109, который, обгоняя, задел водитель иномарки, пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada ağır yol qəzasında beş nəfər yanaraq ölüb

Самое важное

В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi