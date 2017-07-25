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    В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

    Предполагается, что изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации© Ria.ru

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Минтранс России предложил новые авиационные правила перевозки пассажиров и багажа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, новые правила предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

    При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

    Предполагается, что изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

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